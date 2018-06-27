ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Washington'un İran'dan petrol ithalatını durdurmaları için birçok ülkeden talepte bulunduğunu ve muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu söylemişti.ABD İran ile nükleer anlaşmadan çekildikten sonra petrol ihracatçısı Tahran'ın gelir kaynaklarını kesmeye çalışıyor.

Zeybekci konu hakkındaki bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "ABD'nin aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye'nin menfaatleri dışında hiç bir menfaati de tanımayız. Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar varsa bu bizi bağlar... Onun dışında sadece ve sadece kendi menfaatimize bakarız. Dost ve kardeş ülke İran'ın da bu konularla ilgili bir haksızlığa uğramamasını, mağdur edilmemesine de özen göstermeye çalışırız" dedi.

EFTA İLE GÜNCELLENEN ANLAŞMA İLE TİCARET 2 KATINA ÇIKACAK

Türkiye-Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) serbest ticaret anlaşmasının bugün itibarıyla güncellendiğini belirten ve anlaşmaya ilişkin bilgi veren Zeybekci anlaşma ile birlikte bölgeye mevcut 10 milyar dolar olan ticaret hacminin iki üç yıl içinde iki katına çıkabileceğini belirtti. EFTA'ya üye ülkeler arasında İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn yer alıyor. Zeybekci, "EFTA ile güncellenen anlaşma öncesi 10 milyar dolar ticaret hacmimiz var 2-3 yıl içinde iki kata çıkabileceğini düşünüyoruz. Liberalleşmenin bu denli yüksek olduğu anlaşmalarda süreç bu şekilde gerçekleşiyor" dedi.

Anlaşmanın Gümrük Birliği güncellenme sürecine de katkı sağlayacağını belirten Zeybekci, "Revize STA, esas itibarıyla AB ile mevcut Gümrük Birliğinden çok daha modern ve daha geniş kapsamlı bir anlaşma. Bu haliyle Gümrük Birliğinin güncellenmesine örnek teşkil etmesini istiyoruz" dedi. Zeybekci geçmişte AB ülkelerinin Gümrük Birliği güncellemesine bakış ile bugün arasında fark olduğuna da belirterek yaptıkları görüşmelerde aralarında Almanya'nın da yer aldığı AB ülkelerinden Gümrük Birliği güncellenmesi sürecine ilişkin olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti."Sürecin hızlanacağına inanıyorum" diyen Zeybekci "AB ile yeni fasılların açılıp açılmaması ayrı bir durum Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ayrı bir konu. Gümrük Birliği güncellenmesinin sonbaharda gündeme geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Küresel ticarette "ticaret savaşları" söylemlerinin bile ülke liderleri tarafından dile getirilebildiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Zeybekci, "ABD'nin Çin ile ilgili attığı adımları anlayışla karşılıyoruz. Bizim de Çin ile devasa ticaret açığımız var. Çin'e ihracatımızı tarife ve tarife dışı engeller nedeniyle biz de geliştiremiyoruz. En yoğun önlem aldığımız ülke Çin. Bu önlemleri artırarak devam edeceğiz" dedi. Zeybekci, ABD'nin Çin'e yönelik uygulamalarını hak verebileceklerini ancak Türkiye'ye yönelik uygulamalara anlam veremediklerini belirtti.