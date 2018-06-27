Katılım sigortacılığında prim üretimi 500 milyon lirayı geçti

Geçen
yılın sonunda (20 Aralık 2017) yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği sonrası, bu alandaki veriler farklı bir başlık altında toplanmaya başlandı. Bu verileri ilk kez 2018 yılının başında açıklayan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) son olarak dört aylık rakamları açıkladı. Buna göre katılım sigortacılığında 2018 Nisan sonu itibarıyla 558 milyon liralık prim üretildi. Pazarın %96'sını hayat dışı branşlarından elde edilen 537 milyon liralık prim oluşturdu. Hayatta ise 20 milyon liralık prim üretildi. Katılım sigortacılığında da en fazla primin üretildiği branş trafik sigortaları oldu. Trafik sigortasında
317 milyon lira prim üretildi. Bir diğer oto branşı olan kaskoda prim üretim yaklaşık 70 milyon lira oldu.