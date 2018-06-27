Kefalet sigortası yaygınlaşıyor

Kamu ihalelerine teminat verilirken artık tek opsiyon banka teminat mektubu değil. Banka teminat mektubu yerine bundan böyle kefalet
sigortası da yaptırılabilecek. Bu, özellikle bankadaki kredi limitini başka alanlara kullanmak isteyen firmalara büyük kolaylık sağlayacak. Konuya dair açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, bu değişiklikle birlikte hem bankalar üzerindeki kredi yükünün kalkacağını ifade etti. Teminat mektuplarının en çok imalat, inşaat, enerji ve hizmet sektörlerindeki firmalar tarafından kullanıldığını ifade eden Nihat Kırmızı, "Kefalet sigortası, özellikle ABD ve Avrupa gibi gelişmiş sigorta pazarlarında banka teminat mektuplarından daha sık bir şekilde kullanıyor. Bizim de Türkiye
'de bunu tabana yaymamız, gerekiyor" dedi. 'KEFALET ALTYAPISININ ARTIK SONUNA GELDİK'
Yerli
bir şirket olarak ekonomimize katkı sağlayacak bu yeni sigorta ürününün yaygınlaşması için gerekli çalışmaları bu hassasiyetle yaptıklarını söyleyen Kırmızı, "Gerekli altyapı ve teknik çalışmaları tamamladık. Reasürans ve mali istihbarat altyapısı çalışmalarının sonuna geldik. Şirketimize bu konuda talepler geliyor, biz de bu yıl içerisinde taleplere cevap verebilecek durumda olacağız "dedi. Kırmızı, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kefalet sigortası, sektörümüzün büyümesine katkı sağlayacak yeni ve önemli bir ürün. Sektör olarak bu ürünün üzerine daha fazla düşmemiz gerekiyor. Doğa Sigorta olarak biz de bu ürünün yaygınlaşması için elimizden geleni yapmaya hazırız."