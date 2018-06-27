Mobil kaza tespit tutanağı sigortalının hakkını koruyor

Koru Sigorta
Genel Müdürü Soner Şahin, 2017 yılı itibarıyla sektörde dijitalleşme konusunda çok ciddi gelişmeler olduğunu ifade etti. Son yıllarda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin başarılı çalışmalarının, sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunması açısından çok olumlu olduğunu dile getiren Şahin, "Akıllı telefonlarla kaza tespit tutanağı düzenlenmesini sağlayan uygulamanın dünyada bir örneği yok" dedi. Dijitalleşme sürecine sigortacılık altyapılarını değiştirerek başladıklarını kaydeden Şahin, "Şirketin gelecekteki hedefleri için yeni bir yazılım altyapısına olan ihtiyacı karşılamak üzere kendi sigortacılık programımızı geliştiriyoruz. Çünkü, bizim ve sektördeki sayılı büyük şirketler dışında kendi yazılım altyapısını kullanan şirket bildiğim kadarıyla yok. Bu alanda ilk olacağız" dedi. BİR BAŞARI HİKAYESİ
Aralık 2015'te üst yönetimin değişmesiyle başlayan ve başarı hikayesi olan kompleks bir dönüşüm süreci yaşadıklarını hatırlatan Şahin, konu hakkında şunları söyledi: "Öncelikle şirketin altyapısının güçlendirilmesine başlandı. Tüm iş birimlerinde norm kadrolar tamamlandı. Yeni bölge müdürlükleri açılarak acentelerimize sunulan hizmet kalitesi ve hızı artırıldı. Çalışanların güven ve huzur içinde çalışacakları modern bir işyerine geçildi. Bu arada bütün iş süreçleri yeniden yazıldı. Mevcut tüm sözleşmeler gözden geçirilerek ya maliyet düşürülecek şekilde düzeltildi ya da feshedildi. İkinci olarak; operasyonel verimliliğin artırılması çalışmalarına başlandı. Son olarak; kooperatifin sermaye şirketine dönüşümü için çalışmalara başlandı. Haziran 2016'da başlayan 'anonim şirkete dönüş' süreci, 5 Aralık'ta tamamlandı."