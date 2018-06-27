Poliçe değişikliklerinde Quick kolaylığı

Quıck Sigorta
müşterileri artık poliçe zeyillerini (değişiklik, ilave, devir) kendileri yapabilecek. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, birçok iş sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Özellikle yoğun olan işlemlerden birisi zeyil ve yeni sistemle artık son derece hızlı ve rahat şekilde bu işlem yapılabilecek. Müşterilerimiz ve acentelerimiz bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilir. Özellikle araç alım-satım işlemlerinde bu işlemin hızlı şekilde yapılması ihtiyacı doğuyor. Yeni uygulamamız ile bu ihtiyacı karşılamış olduk" dedi. Web üzerinden ve Sesli Yanıt (IVR) Sistemiyle yapılacak zeyillerde işleyiş şu şekilde: Araç satışı nedeniyle poliçe iptali zeyilinde; aracın resmi olarak satışı yapıldıysa ve noterden alınan "Araç Satış Sözleşmesi" sigortalının elindeyse, "Poliçe Numarası" ya da "Plaka Numarası" ile "Noter Sözleşme Tarihi" bilgilerini kullanarak iki adımda zeyili düzenlemek artık mümkün. Poliçe plaka değişikliği zeyili ise "Aracın Yeni Tescil Belgesi" sigortalının elindeyse "Poliçe Numarası" ve "Tescil Belge Seri Numarası" bilgileriyle düzenlenebilecek.