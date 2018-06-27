TürkAkım’ında ikinci hattın yapımı başladı

TürkAkım
Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit
gemisi, ikinci hattın yapımına yeniden başladı. TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Karadeniz
'e giriş yapan Pioneering Spirit gemisinin, boru döşeme donanımının test edilmesi gibi hazırlık çalışmalarının ardından projenin ikinci hattının inşaasına başladığı kaydedildi. ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Açıklamada, Pioneering Spirit gemisi tarafından Rusya-Türkiye
Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar döşenen ikinci hattın, Karadeniz'de 2 bin 170 metre derinlikten su yüzüne çıkarılmasıyla boru döşeme çalışmalarına bu noktadan devam edildiği belirtildi. İkinci hattın Münhasır Ekonomik Bölgeler sınırına kadar olan ilk 224 kilometresinin geçen yıl inşa edildiği vurgulanan açıklamada, "Birinci hat ise Nisan 2018'de tamamlanarak Kıyıköy sahiline ulaşmıştı. İki hattın yapımında toplamda bin 161 kilometre, yani inşa edilecek toplam uzunluğun yüzde 62'si tamamlanmıştı" ifadesi kullanıldı. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı
her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. TürkAkım'ın ilk hattının derin sulardaki kısmını döşeme çalışmalarını tamamladıktan sonra Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giden geminin, burada planlı bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmişti.