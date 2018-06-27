Türkiye ABD’den ithal edilen ürünlerin vergisini arttırdı

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne gönderdiği tarifeyi değiştirdi. Bakanlar Kurulu'nun dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararıyla; 22 Mayıs'ta Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) gönderdiği, 21 Haziran'da uygulanmaya başlanan tarifede ABD'den ithal edilen otomobil, viski, kuruyemiş, pirinç ve işlenmemiş tütünde ek vergi oranı artırıldı.

Kömür ve PCV ürünlerinde ise düşürüldü. Buna göre; otomobilde daha önce yüzde 35 olarak açıklanan ek vergi oranı yüzde 60'a çıkarken, viski gibi alkollü içeceklerde yüzde 40'tan 70'e, pirinçte yüzde 20'den 25'e, kuruyemişte yüzde 5'ten 10'a, tütünde ise yüzde 25'ten 30'a yükseltildi.