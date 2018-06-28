Berat Albayrak: Yeni modelle artık sıçrama zamanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinde önemli bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıktığını belirterek, "Milletimiz bir kere daha istikrara ve güvene, Türkiye'yi büyütecek proje ve yatırımlara devam dedi" diye konuştu.



1.2 MİLYAR $ KAYNAK

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1.2 milyar dolarlık finansman anlaşmasına imza atıldığını kaydeden Albayrak, "Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 550 milyon metreküplük ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5.4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalışma ile 2023'ten önce 5.4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri tesisimizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız" dedi.

Bakan Albayrak Tuz Gölü Doğalgaz Deposu Finasmanı'nda konuştu

TİCARET MERKEZİ HEDEFİ

Albayrak, son dönemde Türkiye'nin büyük enerji projeleriyle daha güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, TürkAkımı ile bunların yanında hayata geçirilen yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi projelerimiz, doğalgaz depolama yatırımlarımız ve LNG terminallerimizle artık bölgede doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimize adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin öngörülebilir politikalarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Albayrak, "Enerjide Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak teknoloji ve verimlilik odaklı bir altyapının temellerini attık. Türkiye artık kurumsallaşıyor. Bürokratik oligarşiden arınmış, kararlarını daha hızlı alan ve uygulayan bir Türkiye resmi var önümüzde. Daha icracı ve profesyonel yapılarla karar alma ve strateji üretme konusunda daha başarılı olacak yeni bir modelle artık sıçrama zamanı" dedi.







KÜÇÜK PROJELER YETMEZ

Albayrak, seçim döneminde bile çalışmalara ara vermediklerini belirterek, "Artık kişilerden bağımsız, kesintisiz istikrar dönemine girdik. Denizlerimizde ilk defa kendi sondaj gemimiz Fatih ile faaliyetlere başladık. 1'e 400 bin değer katacak yeni bor stratejimizle ilgili imzaları attık. Bin 200 megavatlık Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük rüzgar off-shore sahalarından birinin ihalesi için ilgili süreci başlattık. Türkiye'ye artık küçük çaplı projeler yetmez" dedi.

KREDİ İSTİKRAR VE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'ne finansman sağlayan iki bankanın da kredi onaylarını seçim döneminde verdiğinin altını çizen Bakan Berat Albayrak, bu kredinin Türkiye'nin geleceğine, istikrarına ve ülke ekonomisine duyulan güvene verildiğini söyledi.





Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'nin finansman anlaşması BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan (solda), Asya Altyapı Yatırım Bankası Yatırımlar Genel Müdürü ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt (sağda) arasında imzalandı.



TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi'nin önemli bir proje olduğunu söyledi. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ise 600 ilçeye doğalgaz ulaştıracaklarını söyledi.