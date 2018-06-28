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Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 2018 kurları!

Tarihi lerinin geride kalması ile birlikte dolar ve euro’nun ne kadar olacağı konusu vatandaşların en çok merak ettiği konuların arasında geliyordu. Vatandaşların en çok arattığı konuların başında ‘Dolar ve Euro bugün ne kadar?’ soruları geliyor. Peki 2018 güncel dolar ve Euro ne kadar? İşte serbest piyasada fiyatları…

Giriş Tarihi: 28.6.2018 07:12
Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Haziran 2018 Döviz kurları!

lerinin geride kalması ile birlikte vatandaşlar ekonomisindeki durumu merak ediyorlar ve dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve Euro kaç TL? kuru ne kadar? sorularına cevap arıyorlar.

Bankalararası piyasada dolar şuanda 4.62 civarında seyrediyor. Diğer tarafta Euro ise şu sıralar 5,36'dan işlem görüyor. Seçim sonrası piyasalarda ilk gün olumlu karşılanan döviz fiyatları aynı seyrinde devam ediyor.

Analistler, hafta açılışında pozitif bir seyir beklerken, ilerleyen günlerde de bu pozitif etkinin devam etmesini bekliyor.

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Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Haziran 2018 Döviz kurları!
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