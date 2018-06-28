Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 28 Haziran 2018 Döviz kurları!

24 Haziran seçimlerinin geride kalması ile birlikte vatandaşlar Türkiye ekonomisindeki durumu merak ediyorlar ve dolar kuru ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve Euro kaç TL? Döviz kuru ne kadar? sorularına cevap arıyorlar.

Bankalararası piyasada dolar şuanda 4.62 civarında seyrediyor. Diğer tarafta Euro ise şu sıralar 5,36'dan işlem görüyor. Seçim sonrası piyasalarda ilk gün olumlu karşılanan döviz fiyatları aynı seyrinde devam ediyor.

Analistler, hafta açılışında pozitif bir seyir beklerken, ilerleyen günlerde de bu pozitif etkinin devam etmesini bekliyor.

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