Dolar/TLyükselişle başladı

Dolar/TL, dün günü 4,6210 seviyesinden tamamlaması sonrasında bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4,6310 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,3570'ten, sterlin/TL de 6,0690 ile önceki kapanış seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD dolarındaki yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtmesinin ardından özellikle Endonezya ve Hindistan rupisinin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdığına dikkati çekerek, Türk lirasının ise seçim öncesinde görülen negatif ayrışmayı, seçimlerin ardından tersine çevirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.