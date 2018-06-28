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/yükselişle başladı

/, güne yükselişle başlamasının ardından 4,6310 seviyesinde dengelendi. Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan lirası, dün de bu eğilimini devam ettirdi. Geçen hafta kapanışına göre gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ortalama yüzde 1 değer kaybederken, Türk lirası ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:28
Dolar/TLyükselişle başladı

/, dün günü 4,6210 seviyesinden tamamlaması sonrasında bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4,6310 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,3570'ten, sterlin/TL de 6,0690 ile önceki kapanış seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, ABD dolarındaki yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtmesinin ardından özellikle ve rupisinin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırdığına dikkati çekerek, lirasının ise seçim öncesinde görülen negatif ayrışmayı, seçimlerin ardından tersine çevirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve 'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 seviyesinin destek, 4,70'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Dolar/TLyükselişle başladı
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