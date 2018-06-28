E-Commodity Bazaar ağı genişliyor

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İZMIR Ticaret Borsası'nın (İTB) ulusal ve uluslararası alanda tarım ve gıda ürünleri ticaretinin geliştirilmesi amacıyla oluşturduğu elektronik alım-satım platformu E-Commodity Bazaar Emtia Alım-Satım Portalı'nın hizmet ağını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Üye firmaların toptan olarak satışını yapmak istedikleri ürünleri portalda sergileyebilmelerini sağlayan E-Commodity Bazaar portalı, kapalı üyelik sistemi ile çalışan, tarım ve gıda ürünleri ticareti yapmak isteyen ya da yeni pazarlar arayan firmalar için önemli bir buluşma noktası haline geldi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Yerli ve yabancı borsalar ve meslek örgütleri ile iş birliği yaparak elektronik ticaret platformumuzu her geçen gün geliştiriyoruz" dedi.