Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: İthalat patateste fiyatları düşürdü

Ekonomı Bakanı Nihat Zeybekci
, son dönemde fiyatı ciddi anlamda artan patates konusunda Türkiye
'nin ihtiyacının yüzde 1'ini geçmemek kaydıyla, Suriye
'de Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi. Bakan Zeybekci, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de konuşan Zeybekci, anlaşma ile birlikte bölgeye mevcut 10 milyar dolar olan ticaret hacminin iki üç yıl içinde iki katına çıkabileceğini belirtti. Zeybekci ayrıca, ABD'nin İran petrol ticaretini kasım ayına kadar durdurması talebi konusundaki aldığı kararların Türkiye'yi bağlamayacağını söyledi. İMAR BARIŞI'NA 1.3 MİLYON BAŞVURU
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Müsteşar
Yardımcısı
Mücahit
Demirtaş, 8
Haziran'da başlayan
İmar
Barışı'na yapılan
başvuru sayısının
1 milyon
300 bine ulaştığını
söyledi. İmar Barışı
'ndan
elde edilen
gelirin kentsel
dönüşümde
kullanılabileceğini
aktaran
Demirtaş, böylece kentsel dönüşüm
ü
sağlayacak
finansın
salanacağını bildirdi.