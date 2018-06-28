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Ekonomi Bakanı : İthalat patateste fiyatları düşürdü

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: İthalat patateste fiyatları düşürdü
Ekonomı Bakanı , son dönemde fiyatı ciddi anlamda artan patates konusunda 'nin ihtiyacının yüzde 1'ini geçmemek kaydıyla, 'de Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgeden ithalatın serbest bırakıldığını, bu kapsamda TL bazında 4 bin ton patates ithal edildiğini söyledi. Bakan Zeybekci, getirilen patatesin pazarda satışa sunulduğunu ve fiyatların 2 lira seviyesine gerilediğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de konuşan Zeybekci, anlaşma ile birlikte bölgeye mevcut 10 milyar dolar olan ticaret hacminin iki üç yıl içinde iki katına çıkabileceğini belirtti. Zeybekci ayrıca, ABD'nin İran petrol ticaretini kasım ayına kadar durdurması talebi konusundaki aldığı kararların Türkiye'yi bağlamayacağını söyledi.

İMAR BARIŞI'NA 1.3 MİLYON BAŞVURU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran'da başlayan İmar Barışı'na yapılan başvuru sayısının 1 milyon 300 bine ulaştığını söyledi. 'ndan elde edilen gelirin kentsel dönüşümde kullanılabileceğini aktaran Demirtaş, böylece ü sağlayacak finansın salanacağını bildirdi.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: İthalat patateste fiyatları düşürdü
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