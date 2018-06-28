FETÖ’nün derneği 9.5 milyon $ kaçırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) yardım kuruluşu Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında derneğin yurt çapında yöneticiliğini yapan, İzmir
'de tutuklanan il imamı Ahmet Güneş, örgüte ait Samanyolu TV'de çok sayıda programa katılan kadın doğum uzmanı Nurcan Daylan ile 93 isim şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hak kında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. BANKACILIK SİSTEMİ DIŞINDA
İddianamede MASAK'ın dernekle ilgili tespitleri de yer aldı. Örgütün Somali, Sudan, Etiyopya ve Bangladeş'e bankacılık sistemi kullanmadan kuryeler vasıtasıyla milyonlarca dolar nakit para çıkardığı, kaçırılan paraların bir kısmının gümrükte beyan edilmediği aktarıldı. Şüpheli dernek yöneticisi ve gönüllülerin 2011 ve 2013 yılları arasında bankacılık sistemini kullanmadan toplam 114 seferde, 9.5 milyon doları yurtdışına çıkardıkları tespit edildi. DALAN'IN BURADA SÖZÜ GEÇİYOR
Şüpheli Fatih Tepe, verdiği ifadede, Hasan Kahveci'nin cezaevinde sarf ettiği sözleri şöyle aktardı: "15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımız için 'onlar şehit olmamış olabilir, intihar etmişlerdir' dedi. Yurt dışına giden dernek yöneticileri için 'hicrete gittiler' ifadesini kullandı." I.Ş. isimli şüpheli Dr, Nurcan Dalan'ın cezaevinde örgüt adına sözü geçen kişilerden biri olduğunu söyledi. I.Ş, "Burada devlete karşı büyük tehdit olduklarını gördüm. Dalan, Gülen'in iadesi konuşulunca 'Neden iade edilecekmiş burada adalet yok' diyerek tepki gösterdi. Hapisteki genç kadınlarla ilgilenerek onları ümitlendiriyor. Bir eylem yapacakları zaman topluca yapıyorlar" dedi.