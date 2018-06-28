Kanseri ‘Dijital Patoloji’ ile yenecek

Türkiye
'nin teknoloji odaklı firmaları çağın vebası olarak adlandırılan kanser
e yönelik önemli buluşlara imza atıyor. Bu firmalardan biri olan ve tamamen dijital patoloji
alanına odaklanan Virasoft,
hastalık tanılarını kolaylaştıran yazılımlar geliştirdi. Şirketin hayata geçirdiği yüksek hassasiyet ve doğrulukla kanser tanısı koyabilen dijital patoloji ürünü ViraPath ve kanser tanısında hekimlere "her yerden ve anında ikinci görüş imkânı sunan" telepatoloji ürünü TelePath ile birçok patolojik hastalığa artık daha hızlı ve kesin tanı koymak mümkün hale geliyor. Dijital patoloji alanında küresel bir platforma dönüşmeyi hedefleyen şirket, altyapısını da buna göre kuruyor. Dijital alana taşınan veriler, internet üzerinden paylaşılarak görüntü sistemi ile dünyanın herhangi bir sağlık kuruluşundaki uzman patolog tarafından da eş zamanlı görülebiliyor. Bu da hastalığa hızlı ve doğru tanı konulabilmesine olanak sağlarken. doktorları ve hastaları da fiziki mekân zorunluluğundan kurtarıyor. Yeni geliştirdikleri teknolojiler ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler veren Virasoft Pazarlama Yöneticisi Özgür Teke
, "2015 yılında TÜBİTAK
desteği ile kurulan bir yazılım şirketiyiz. Daha sonra KOSGEB
desteği aldık. Ardından İTÜ Çekirdek'in Big Bang adlı girişimcilik yarışmasında binlerce girişim arasından finale kalma başarısı gösterdik. Bu desteklerle birlikte bugünlere kadar geldik ve bugün tıbbın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda tanı amaçlı kullanılabilir dijital patoloji ürünlerimiz mevcut" diye konuştu. AVRUPA'DA OFİS
Teke, şirketlerinin faaliyet alanlarını ise şu sözlerle özetledi: "Dijital patoloji birçok alanda kullanılabilir, biz işin kanser tarafındayız. Tedavinin zamanında gerçekleşmesi ve doğru tanı konulabilmesi çok önemli bir konu. Bizim sistemlerimiz bu iki alana ilişkin dijital bir altyapı sunuyor. Bugün itibarıyla bunu başarabilmiş Türkiye'deki tek şirketiz. 2019'un sonlarına doğru Avrupa
'da da bir ofis açmayı planlıyoruz." GELECEĞE HAZIRLIYOR
Teke şirketin ana kuruluş amacına ilişkin ise şu açıklamaları yaptı: "Bir Türk şirketi olarak sadece Türkiye'de değil globalde de yeniliğe öncülük etmeyi hedefledik. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimizle hizmet sunduğumuz diğer sektörleri de vizyon ve teknoloji olarak geleceğe hazırlıyoruz." FİNANSAL BAŞARI DA GELDİ
Gökhan
Hatipoğlu (CEO) liderliğinde kurulan Virasoft Yazılım, Eylül 2015'te Sanayi Bakanlığı TGSD 2015 desteğiyle kuruldu. Şirketin başarılı performansı ilerleyen yıllarda finansal kaynak bulmasını kolaylaştırdı. 2016'da Diffusion Capital Partners'dan (DCP
) önce 50 bin euroluk girişim desteği alan firma, daha sonra 2017'de yine DCP'den 980 bin euro yatırım alarak çalışmalarına devam ediyor.