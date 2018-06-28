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Rulman sektörünün çözüm ortağı: Saygılı

ERAY ARPAŞİN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Rulman sektörünün çözüm ortağı: Saygılı
Türk rulman pazarının öncü isimlerinden biri olan , sektöre değer katmaya devam ediyor. NACHI'nin Türkiye Resmi Distribütörü olan Saygılı Rulman ülkemizdeki rulman tedarik sağlayıcıları arasında ilk beş firmadan biri durumunda... 30 yılı aşkın süredir sektörde varlığını hissettiren Saygılı Rulman, gerek müşteri memnuniyeti gerekse de yılların vermiş olduğu sektör tecrübesiyle adından sıkça söz ettiriyor. Saygılı Rulman Yönetim Kurulu Başkanı Saygılı Rulman, "Uzun yıllara dayanan bu tecrübemiz bize sektörün ihtiyaçlarını doğru anlama imkânı sundu. Bu anlayış ise bize doğru markalarla çalışma, sektörün ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunacak ürünü tedarik etme ve hizmet sunma şansı sağladı. Geniş stok alanımız, çeşitliliği yüksek ürün gamımız bize farklı birçok alanda tedarik sunma olanağı tanıyor. Tüm endüstriye yönelik rulmanları Saygılı Rulman raflarında bulmak mümkün. Her sektörün ihtiyaç ve taleplerini yıllara dayanan birikimlerimiz ile tespit edip, sektör özelinde çözümler üretiyoruz. Uzman mühendis kadromuz ile yerinde veya uzaktan hizmetler sunuyoruz. Sanayileşmenin büyüdüğü bir ülkede, rulman sektörü de doğru orantılı olarak büyümeye devam edecektir" diye konuştu.
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Rulman sektörünün çözüm ortağı: Saygılı
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