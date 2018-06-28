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Sağlık kenti

Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, “, sağlık turizminde dünya kenti olacak” dedi

Giriş Tarihi: 28.6.2018
Sağlık kenti İzmir
Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Muzaffer Keskiner, Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı büyük dönüşüm projeleri ile dünyanın ilgi odağı haline geldiğini, şimdi bu potansiyelini özel ve kamu hastaneleri vasıtasıyla, uluslararası sağlık turizminin büyük oyuncusu olmaya yönelttiğini söyledi. Keskiner bu bağlamda 'in doğası, tarihsel zenginliği, çağdaş güler yüzlü insan dokusu yanı sıra sağlık alanındaki nitelikli yatırımlarla yakın zamanda bir dünya kenti olmaya aday olduğunu ifade etti.
İzmir Özel Can Hastanesi olarak kendilerinin sağlık turizminin İzmir ve Türkiye ekonomisinde yaratacağı artı değerin farkında olduklarını anlatan Dr.Keskiner, "Bu nedenle Uluslararası Sağlık Turizmi Belgesi'ni ilk alan sağlık kuruluşu olarak, başarımızı kanıtladık" dedi.
İzmir'in sağlık turizminde dünya kenti olması için hiçbir engelinin olmadığını söyleyen Dr. Keskiner, "Cinsiyet değişimi ameliyatlarından tutun, her türlü estetik ameliyatı, saç ekimi, obezite ve tip 2 diyabet hastalarına uygulanan metabolik cerrahi ameliyatlarını, katarakt, excimer laser gibi göz ameliyatlarını başarıyla yapabiliyoruz. Değerli hekimlerimiz, bütüncül sağlık için psikiyatristimiz ve diyetisyenimizle ameliyat öncesi ve sonrası desteklerimiz var. İzmir olarak uluslararası sağlık turizmi merkezi olma potansiyelimiz çok yüksek. Marka bir kent olmaya adayız" dedi.
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Sağlık kenti İzmir
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