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haberi: ye büyük Temmuz mı! En düşük emekli ı bin 683 TL!

Günün haberi ler için geliyor. Milyonlarca emekliye dev müjde! Türkiye’de 12,3 milyon emeklinin merak içinde beklediği Temmuz mı ile ilgili tüm detaylar neredeyse netleşti. Daha önce açıklandığı üzere SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 7.27 olarak belirlendi. Öte yandan memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 6.77 olarak belirlendi. Bu oranlar doğrultusunda en düşük emekli ı belli oldu. Emekliye yapılacak zam miktarında en çok belirleyici olacak şey ise enflasyon oranları olacak. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda gerçekleştirilecek zam miktarı yüzde 7.27 olarak belirlendi. Peki emekliye verilecek en düşük maaş ne kadar olacak? Yeni emekli olanlar ikramiyeden ve zamdan faydalanabilecekler mi? Emekliye zammıyla ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.6.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 07:58
Son dakika haberi: Emekliye büyük Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı bin 683 TL!

Milyonlarca ye müjdesi geldi. Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin merak içinde beklediği haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin alacağı zam miktarları belli oldu. Öte yandan memur emeklileri de ek ödemelerden faydalanabilecek. Memur emeklileri yüzde 3,5 toplu sözleşme zammından ilaveten faydalanabilirler. Ocak- Mayıs ayı enflasyon oranları ile beraber yüzde 6.39 olarak belirlenen emekli zamları Haziran ayının enflasyon verileri ile bu oran yüzde 7.27'ye çıkacak.

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Son dakika haberi: Emekliye büyük Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı bin 683 TL!
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