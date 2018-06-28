Son dakika haberi: Emekliye büyük Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı bin 683 TL!

Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi geldi. Yaklaşık 12,3 milyon emeklinin merak içinde beklediği zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin alacağı zam miktarları belli oldu. Öte yandan memur emeklileri de ek ödemelerden faydalanabilecek. Memur emeklileri yüzde 3,5 toplu sözleşme zammından ilaveten faydalanabilirler. Ocak- Mayıs ayı enflasyon oranları ile beraber yüzde 6.39 olarak belirlenen emekli zamları Haziran ayının enflasyon verileri ile bu oran yüzde 7.27'ye çıkacak.