Çeyrek altın fiyatları son durum ne? - Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (29 Haziran)

Altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar en güncel çeyrek altın fiyatlarını her zamanki gibi sabah.com.tr'den öğrenebilecekler. 24 Haziran seçimlerinden sonra piyasalardaki dalgalanma sona erdi, altın fiyatlarındaki düşüş ise devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları burada. Düğün mevsiminin de başlamasıyla birlikte yeni evlenen çiftlere altın armağan edecek bireyler de altın fiyatları araştırmalarına başladı. 29 Haziran altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Toplumsal birliktelikler ve ortak hafıza kültürü oluşturan ögeler arasındadır. Düğünlerde yeni evlenenlere takılan altınlar karşılıklı olduğu için sosyal dayanışmayı da sağlar. Toplumsal bütünlüğe yardımcı olur. Biz de 29 Haziran altın fiyatlarını sizler için hazırladık.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 183,98 TL'den alınan gram altın 183,99 TL'den satılıyor. Bilindiği gibi gram altın, çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın konusunda vatandaşların arama hacmi oldukça fazladır. Ülkemizde dolar ve eurodan farklı olarak altına yatırım oranı daha yüksektir. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde çeyrek altın bugün 296,2300 TL'den alınırken 302,9900 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 590,6100 TL'den alınırken 605,9900 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın da altın araştırması yapan bireylerin ilgilendiği altın türleri arasındadır. Tam altın bu sabah 1.184,9300 TL'den alınırken 1.208,2700 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum şu şekilde; Cumhuriyet altını bugün 1.225,0000 TL'den alınırken 1.238,0000 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını tıpkı çeyrek altın gibi en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI...

22 ayar bilezik gramı bugün 168,8500 TL'den alınırken 169,0100 TL'den satılıyor.