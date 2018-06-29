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S&P, 'nin ""nu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 'nin ""nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 01:32 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 02:20
S&P, Türkiye'nin Ulusal Ölçüm Notunu yükseltti

S&P'den yapılan açıklamada, 'nin uzun dönem ""nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor.

Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.

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S&P, Türkiye'nin "Ulusal Ölçüm Notu"nu yükseltti
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