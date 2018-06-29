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Son Dakika: 'ya girecek tüm öğrencilere ulaşım ücretsiz

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girecek öğrenciler, velileri ve görevliler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Öğrenciler ve görevliler, toplu taşıma araçlarından ve 1 Temmuz'da ücretsiz faydalanabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 12:50
Son Dakika: YKS'ya girecek tüm öğrencilere ulaşım ücretsiz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () girecek öğrenciler, velileri ve görevliler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEKLER

Haziran ayı toplantılarında alınan karar, ve guruplarının ortak teklifiyle Meclis'e sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı. YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler de görevli belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan , Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak.

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Son Dakika: YKS'ya girecek tüm öğrencilere ulaşım ücretsiz
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