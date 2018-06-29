Yoksul hanelere 26 milyon liralık onarım desteği

AILE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu yılın ilk beş aylık döneminde evleri oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız olan 9 binin üzerindeki aileye evlerinin bakım ve onarımı için 26 milyon lirayı aşan destek verdi. Sosyal Yardım
lar Genel Müdürlüğü'nce yoksul, dezavantajlı durumdaki vatandaşlar için yürütülen 40 farklı sosyal yardım programından biri olan "barınma yardımları" kapsamında eski, oturulamayacak durumdaki sağlıksız evlerin yeniden yapım ve onarımı desteklendi. Bakanlık tarafından bu kapsamda geçen yıl 26 bin 952 haneye yardım edildi. Söz konusu hanelerin bakım, onarımı için 89 milyon 427 bin 128 liralık kaynak aktarıldı. Bu yılın ilk 5 aylık döneminde barınma yardımından yararlanan ailelerin sayısı 9 bin 860'a ulaştı. 25 BIN LIRAYA KADAR DESTEK
Destek, asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olan, aynı zamanda engelli, yaşlı, yetim-öksüz, eşinden ayrılmış ya da eşi vefat etmiş kadınların yaşadığı evler ile tek ebeveynli hanelere aktarılıyor. Barınma yardımından yararlanmasına karar verilen ailelere, ihtiyaca göre 15, 20 ve 25 bin liraya kadar destek veriliyor.