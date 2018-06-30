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kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

Dünyanın en popüler birimi 'in değeri 5 bin 800 doların altına gerileyerek kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 04:50
Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde

AA muhabirinin derlediği verilere göre, birimi 'in değeri bugün 5 bin 790 dolara kadar gerilerken, 12 Kasım'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.

Dün yüzde 4,5 değer kaybı yaşayan Bitcoin, salı günü de yüzde 2,7 düşüş göstermişti.

Bitcoin, 2017'de altın yılını yaşayarak değeri yüzde bin 300'ün üzerinde artmış ve 17 Aralık'ta 19 bin 892 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kapalı Çarşı'da Bitcoin kabul edilmeye başladı

Uzmanlar, Bitcoin ve diğer sanal para birimleriyle ilgili güvenlik ve regülasyon hakkındaki belirsizliklerin dünya genelindeki yatırım bankalarını ve büyük yatırımcıları kaygılandırmaya devam ettiğini belirtiyor.

Bu da Bitcoin vurgunu!

'de 10 gün önce ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb'dan 35 milyar won (yaklaşık 150 milyon lira) değerinde dijital varlığın çalındığı bildirilmişti.

piyasalar
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Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyesinde
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