Denizbank emekliler için kampanya başlattı

BUGÜN NELER OLDU

Emeklı müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmenin yanında, sosyal hayatlarını daha rahat geçirmelerini amaçlayan Denizbank, Emekliler Günü'nü avantajlı ürün ve hizmetleriyle kutluyor. 'Emeklilere Hürmetlerimizle' yaklaşımını benimseyen banka, maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 450 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sağlamanın yanında, emeklileri Denizbank'a yönlendiren herkese, yönlendirdikleri kişi başına 100 TL nakit hediye avantajı sunuyor.Banka, prim borcu olanlar için de 4 ay ödeme ötelemeli kredi ürünü sunuyor. Denizbank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, "Emeklilerimizin hayatını güzel kılmak bizim için büyük öncelik. Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli var ve emeklilere verilen değer, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biri" dedi.