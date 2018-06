Görmeden dönülmemesi gereken 20 adres

BUGÜN NELER OLDU

Bu müze Gaziantep 'in merkezinde bulunuyor. Zeugma Antik Kenti 'nde yapılan kazılardan elde edilen mozaikler burada sergileniyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi sayılan bu müzede en önemli yapı ise Çingene Kızı Mozaği. 2011 yılında hizmete giren müze 13 renk armonisinden oluşuyor. Müze pazartesi günleri dışında her gün açık. Müze kartı ile ücretsiz gezebilirsiniz. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın.Antep Evleri, yüksek duvarlar arkasında, dış mekânlardan mümkün olduğunca soyutlanmış yapılar. Kentte eskiye sadık kalınarak yenilenen çok sayıda Antep Evi, butik otel olarak misafirlerine hizmet veriyor. Odalarının dekorasyonundan kapılardaki anahtarlarına kadar eskiyi yaşatan butik oteller, Gaziantep'e gelen misafirlerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.Gaziantep'in 10 km kuzeyinde, antik dönemde ise güney, kuzey, doğu ve batıdan uzanan ticaret yollarının kesiştiği kavşak noktasında yer almakta. Dülük milattan önce 600 bin yıllarına dayanmakta olup, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak gösterilmekte.Gaziantep Kalesi, Gaziantep'in tam merkezinde tepede bulunuyor. Ne zaman yapıldığı net bilinmese de tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Günümüzde 'Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi' olarak kullanılıyor. Adıyaman 'da gezilecek yerler içinde ilk sırada Nemrut Dağı geliyor. Kommagene Krallığı döneminden kalan dev heykeller ve anıt mezarların bulunduğu bölgede gün doğumu ve batımını izlemek kaçırılmaması gerekenler arasında.Kâhta ilçesinde yer alan bu bölge, tarihin dokusunu son derece başarılı bir şekilde ziyaretçilerine hissettirmeye devam ediyor. İl merkezinden yaklaşık 63 kilometre uzaklıkta olan Arsemia Antik Kenti, milattan önce 2. yüzyılda kurulmuş olup birbirinden farklı doğa güzelliklerine de sahip. Şanlıurfa 'ya gelip buraya uğramadan olmaz. Bu göl inanç konusunda önemli bir yere sahip. İnanışa göre Hz. İbrahim putperestliğe karşı mücadeleye başlayınca döneminin Kralı Nemrut tarafından yakalanır ve şu anki gölün olduğu alanda dev bir ateş yaktırılarak içine atılır. İşte tam o anda Allah tarafından ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilmesiyle ateş suya, odunlar da balığa dönüşür. Buraya geldiğinizde hem gölü turlayabilir hem de balıkları besleyebilirsiniz.Halfeti Şanlıurfa'ya bağlı bir ilçe. Eski ve yeni Halfeti olarak iki kısımdan oluşuyor.Eski Halfeti; eski kent, saklı cennet, kayıp kent gibi isimlerle anılır. Halfeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Bodrumu olarak bilinir. Kız Mağarası, Rum kale, Ulu Cami ve Asma köprü gibi yapılar ziyaret edebileceğiniz mekânlar arasında.Tarihsel geleneğin günümüze dek sürdürülmesinin bir sonucu olarak özgün mimari karaktere sahip bir yapılaşmayla birlikte anılan Mardin'in, kentle özdeşleşen kârgir evleri, Anadolu konut mimarisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip.Mardin gibi müze kent olan Midyat, Mardin'den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta yer alıyor. Mardin'e benzer evlerin, taş konakların, kemerli geçitlerin, minare gibi yükselen çan kuleleriyle Süryani kiliselerinin bulunduğu Midyat, bir ortaçağ kentini andırıyor.Diğer adı "Kartal Yuvası" olan Mardin Kalesi, Subari, Sümer, Babil, Mitaniler, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdaniler, Selçuklular, Artuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safaviler, Osmanlılar dönemlerini, kimi zaman zaferleri, kimi hayal kırıklıklarını yaşamış çok önemli bir kale. Tarihe tanıklık etmek isteyenler kaçırmamalı.Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olması ile ünlenen Diyarbakır Surları 5.5 kilometre uzunluğunda ve 7-8 metre yüksekliğinde. 16 kalesi ve 5 çıkış kapısı olan siyah bazalt surlar, kentin en ilgi çekici yeri.Ortaçağ askeri mimarisinin muhteşem örneğini oluşturan bu surlar yazıtlar ve kabartmalarla dekore edilmiş. Milattan önce 349 yılında Bizans İmparatoru Costantinus tarafından yenilenen surların yapılış tarihi tam olarak bilinmemekte.Çayönü Antik Kenti cilalı taş devrine yani günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanmakta. Bu yerleşim yeri, ilk yerleşik hayata geçilen yerlerden biri olma özelliğine sahip. Çayönü Antik Kent'ten çıkarılan öğütme taşları, çakmak taşı, kemikten ve bakırdan yapılan çeşitli aletler Diyarbakır Arkeolojik Müzesi'nde sergilenmekte.İslam dünyasında beşinci Harem-i Şerif olarak bilinmektedir. Avlusundaki şadırvanları, çeşitli devirlere ait kitabeleri yönünden büyük değer taşıyan bu ilk İslam yapısı, kara taşlarla inşa edilmiştir.Hasankeyf'in ne zaman kurulduğu tam olarak bilinememekte. Antik kentin çevresinde yaklaşık 6 bine yakın mağara bulunuyor. Hasankeyf Mağaraları, Hasankeyf Kalesi, Hasankeyf Köprüsü, İmam Abdullah Türbesi, Hasankeyf Dicle Köprüsü, Zeynel Bey Türbesi, Ulu Cami, Küçük Saray, Büyük Saray, Mescid-i Ali Cami, Rızık Cami, Süleyman Cami, Koç Cami, Kızlar Cami, Küçük Cami, Kale Kapısı,Yolgeçen Hanı, Ilısu Barajı gezebileceğiniz yerlerin başında geliyor.: Kars ile Ardahan arasında yer alan Çıldır Gölü kış aylarında donuyor. Bölgeye kış sezonunda gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği Çıldır Gölü'nün her köşesi, bu etkileyici doğa olayına tanıklık etmek için uygun. Çıldır Gölü, kızaklı at turu ve buz tutan gölde balık avı gibi heyecan verici aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.Ermenistan- Türkiye sınırında, Arpaçay Nehri'nin kıyısında bulunan Ani Antik Kenti (Ani Harabeleri) Kars'ın en çok tanınan yerlerinden. 4 bin 500 metreyi aşan uzunluğu ve 8 metreye ulaşan yüksekliğe sahip surlarıyla bu antik kent insanı zaman yolculuğuna sürüklüyor.Türkiye'nin en büyük gölüne ev sahipliği yapan Van'ın simgelerinden biri olan Van Gölü görmeniz gereken doğal güzelliklerin başında geliyor.Vanadokya olarak bilinen peri bacaları, Van'a 120 km uzaklıkta bulunan Yavuzlar köyünde yer alıyor. Görülmeye değer olan bu peri bacaları turistlerin ilgi odağı durumunda. Yaklaşık 17 bin peri bacası ile çok sayıda mağara da bu bölgede yer alıyor.Özellikle sıcak aylarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olan şelalenin yüksekliği yaklaşık 50 metre. Yazın piknik yapmak için sıkça tercih edilen Muradiye Şelalesi kamp yapmak isteyenler için de ideal bir yer.