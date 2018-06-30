Mardin’de turist sayısı yüzde 300 arttı

2015'te Kobani, 2016'da hendek terörü nedeniyle turist
kaybeden, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesinin ardından 2017'de de terör algısını temizlemek için mücadele veren Mardin
'e, bu yıl adeta turist yağıyor. Turist sayısını 2015'e göre yüzde 300 artıran Mardin, Valilik ve turizmcilerin işbirliğiyle uluslararası organizasyonların da gözde şehri oldu. 21-25 Şubat'ta Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
finali, 20-23 Nisan'da 14 ülkeden katılımla Uçurtma Festivali, 11-13 Mayıs tarihleri arasında 17 ülkeden katılımla Dünya Parkur Şampiyonası
, bu etkinliğe eş zamanlı olarak gerçekleşen "Mardin MTB Cup C2" bisiklet yarışmasına ev sahipliği yapan şehir, son dört ayda uluslararası kanallarda da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Devlet ve özel sektörün el ele vererek turisti yeniden çektiğini aktaran turizmciler, "Son iki yılda belediyede de kayyum olarak görev yapan valimizin turizme ciddi katkısı oldu. Uluslararası fuarlara bizimle birlikte katıldı. Şehrin her yerinde konserler, etkinlikler düzenleyerek ve bunu sosyal medyadan duyurarak burayı yaşayan, eğlenceli bir şehir yaptı. Hem halk moral buldu hem de şehrin negatif algısı kırıldı" dedi. 1 MİLYONU AŞARIZ
Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Alâeddin Aydın, Mardin'in en yüksek turist sayısına 2014'te ulaştığını belirterek, "Sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle ciddi bir gerileme yaşadık. Ancak emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Bu yılın ilk 4 ayında 2014 rakamlarının yüzde 50 üzerine çıktık" dedi. Mardin'de belediye ve bakanlık belgeli 6 bin 517 yatağın olduğunu aktaran Aydın, ilde geçen yıl 237 bin kişinin konakladığını kaydetti. Aydın, "Geçen yıl günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı 600 bini buldu. 2016'da 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişi konaklamıştı" diye konuştu. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör
de, 2018'de ziyaretçi sayısını 2015 yılına göre yüzde 300 artırdıklarını söyledi. 2017'te günübirlikçiler dahil 850 bin kişiyi ağırladıklarını aktaran Güngör, bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyonu aşacaklarına inandıklarını ifade etti. Güngör, "Mardin son 5 yıldır mart ayında hiç böyle bir doluluk görmemişti. Son üç aydır otellerimiz yüzde 100 dolu. 5 ayın ortalama doluluğu ise yüzde 80'lerde" ifadelerini kullandı. UZAKDOĞULU TURİST DE KEŞFETTİ
Mardin'in son Avrupalı turistin yanı sıra Uzakdoğu'dan da bu yıl turist çekmeye başladığını anlatan Güngör, "Kapadokya'da 2-3 yıl önce yaşanan sorunların ardından tur operatörleri alternatif kültür turu olarak Mardin'i pazarlamaya başladı. Bu çalışmanın ardından ilimize ilgi arttı. Şu anda Koreliler başta olmak üzere, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarından da turist çekmeye başladık" dedi. MARDİN'DEN MİDYAT'A BALON TURU BAŞLIYOR
Mardin'de balon turlarının da başlayacağını anlatan Özgür Azad Güngör, "Biz 2015'te balon izni aldık ancak yaşanan olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde balon firmaları ilk uçuşları başlatacak" dedi. Günde 6 balonun tek sefer düzenleyeceğini anlatan Güngör, "İki farklı tur yapacaklar. Mardin'den kalkıp Dara ve Eski Mardin'in üzerinde gezecekler. Bir firmamız da Mardin'den Midyat'a balon turu düzenleyecek" diye konuştu. BİR MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Dünya Parkur Şampiyonası'nı Türkiye'ye getiren Case Prodüksiyon'un Patronu Selim Kemahlı, "Mardin Zinciriye Medresesi'nde düzenlediğimiz organizasyona 17 ülkeden 40 yarışmacı geldi. Global arenada 1 milyar kişi tarafından canlı izlenen yarışmayla Mardin yabancı turist sayısını katlamayı hedefliyoruz" dedi.