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Piyasalara freni

Giriş Tarihi: 30.6.2018
Piyasalara Trump freni
24 Haziran seçimlerinin ardından olumlu ayrışmasını sürdüren piyasalarında dolar dün 4.55 TL'ye kadar gerilerken, ABD Başkanı Donald 'ın üst düzey yetkililerine Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çıkmak istediğini ifade ettiği yönündeki haberin ardından 4.59'u kadar yükseldi. Söz konusu haber borsalarda da düşüşe neden oldu. İnternet haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, Trump ile konuyu görüşen bir kaynak Trump'ın sık sık danışmanlarına "Neden içinde olduğumuzu bilmiyorum. WTO, dünyanın geri kalanı tarafından ABD'ye kazık atmak için tasarlandı" dedi.
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Piyasalara Trump freni
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