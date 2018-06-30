Piyasalara Trump freni

24 Haziran seçimlerinin ardından olumlu ayrışmasını sürdüren Türkiye
piyasalarında dolar dün 4.55 TL'ye kadar gerilerken, ABD Başkanı Donald Trump
'ın üst düzey Beyaz Saray
yetkililerine Dünya Ticaret Örgütü'nden (WTO) çıkmak istediğini ifade ettiği yönündeki haberin ardından 4.59'u kadar yükseldi. Söz konusu haber borsalarda da düşüşe neden oldu. İnternet haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, Trump ile konuyu görüşen bir kaynak Trump'ın sık sık danışmanlarına "Neden içinde olduğumuzu bilmiyorum. WTO, dünyanın geri kalanı tarafından ABD'ye kazık atmak için tasarlandı" dedi.