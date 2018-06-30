HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik

'den kredi kartı işlemlerindeki oranlarında değişiklik

'nca () kredi kartı işlemlerinde uygulanacak oranlarında değişiklik yapıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 10:35
TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik

'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Oranları Hakkında Tebliği"nde yaptığı değişiklik 'de yayımlandı.

Tebliğin 4'üncü maddesi, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi. Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12 oldu. 1 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Başkanı yürütüyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB'den kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranlarında değişiklik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN