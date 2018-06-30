Turizmin yeni trendi Doğu Ekspresi

Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi
treni kendi turizmini yarattı. Ankara
'dan başlayıp, Kayseri
, Sivas
, Erzincan
, Erzurum
, Kars'ta son bulan ve 24 saat 30 dakikalık yolculuğu barındıran Doğu Ekspresi'nden bilet almak isteyen yerli turist
sıraya girdi. Yoğun talep üzerine Ulaştırma Bakanlığı ek vagon konulacağını açıklasa da trenle Kars turu düzenleyen tur operatörleri, yaklaşık 13 bin kişinin sırada beklediği bilgisini verdi. Trenli Kars turlarının yoğun talep gördüğünü belirten tur operatörleri, "İki ay sonrası için tren biletli 50 kişilik tur açıyoruz. Satışlar 15 dakikada bitiyor. Trenli Kars turları peynir ekmek gibi gidiyor" dedi. 15 dakikada sattığını belirten Uçak ve otobüslerle de turist çeken Kars ve Sarıkamış otelleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Geçen yıl 279 bin konaklamalı turist çeken Kars'ın bu yıl yaklaşık 350 bin turist ağırlayacağı öngörülüyor. Kars Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kars'taki turizm hareketliliğinin yaptıkları çalışmalarla ciddi oranda artış gösterdiğini belirterek, "Ancak son iki yıldır Kars'ın yanı sıra Doğu Ekspresi treni de kendi turizmini oluşturdu. Tur operatörlerinden edindiğimiz bilgilere göre bu trenle yolculuk yapabilmek için yaklaşık 13 bin kişi sırada bekliyor" dedi. Terör olaylarının son bulması ve bölgenin güvenli olduğu algısının artmasıyla talebin de katlandığını da aktaran Doğanay, 2018 Mart ayının sonuna kadar otellerin yüzde 100 dolduğunu ve ziyaretçiler için alternatifler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Doğanay, "Yoğun talep nedeniyle otelcilerimiz aynı odada kalmayı kabul eden kişiler için odalara ilave yatak koyuyor. Öğretmenevi, polis evi gibi misafirhaneler ve belediye belgeli tesislerin de dolduğu bilgisini aldık" diye konuştu. Kars merkezde turizm işletme belgeli 2 bin 200 yatağın olduğunu anlatan Doğanay, 2018'de ilave bin 34 yatağın geleceği kaydetti. Doğanay, Hilton, Radisson gibi dünyaca ünlü zincir otellerin de Kars'ta yeni yatırım fırsatlarını gözlediği bilgisini verdi. TUR OPERATÖRLERİ KAPATIYOR
Tatilciler, yatak olabilen, nevresimlerin servis edildiği dört kişilik örtülü kuşetli vagonlar ve içinde lavabo, buzdolabı, masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonların satışa çıkar çıkmaz tur operatörleri tarafından alındığını ve bireysel alımda yer bulamadıklarından şikâyet etti. Trenle yolculuk yapmak için pulman adı verilen normal koltuklu vagonlardan bilet aldıklarını anlatan Yasir Erdoğdu, yataklı vagonlarda bireysel alım yapmanın adeta imkânsız olduğunu söyledi. Doğu Ekspresi'ni deneyimlemek için bu tura çıktıklarını anlatan Erdoğdu, "Arkadaşlarla İstanbul'dan uçakla Ankara'ya gidip trene bineceğiz. Kars'ta bir gece konaklayıp ertesi gün uçakla İstanbul'a döneceğiz. Bizim için ilginç ve güzel bir macera, ayrıca küçük bir tatil olacak" dedi.