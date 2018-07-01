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1 Pazar altın fiyatları! Çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

1 altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcısından meraklısına, düğün yapmak isteyeninden birikimcisine her kesimden merakla beklenen altın fiyatlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için her gün hazırlamaya devam ediyoruz. Günlerdir inişli çıkışlı grafik izlemeye devam eden altında durumlar yine çok farklı değil. Özellikle yaz ile birlikte düğün sezonunun gelmesi vatandaşların altın fiyatları konusunda yoğun ilgisine neden oldu. Bir önce kapanışına göre hafif bir düşüş sergileyen altın ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 1 Temmuz altın fiyatları! Çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 1.7.2018 08:59
1 Temmuz Pazar altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında olağan hareketlilik hala devam ediyor. Özellikle yaz gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve fiyatlarını buradan bulabilirler…

İşte altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

184,62 liradan alınırken, 184,76 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 586,85'den alınırken 602,13 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

ise 1214,00 liradan alınıp 1227,00 liradan alıcı buluyor.

piyasalar
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1 Temmuz Pazar altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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