1 Temmuz Pazar altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında olağan hareketlilik hala devam ediyor. Özellikle yaz gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını buradan bulabilirler…

İşte altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

184,62 liradan alınırken, 184,76 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 294,34 liradan alınırken 301,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 586,85'den alınırken 602,13 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1214,00 liradan alınıp 1227,00 liradan alıcı buluyor.