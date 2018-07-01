Başkanlık sistemi bürokrasiyi azaltacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'nin bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini söyledi.
Cari açığın önlenebilmesi için piyasalardaki hareketliliğin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Özdebir, "İthal girdilerin fazla olmasından dolayı kur farkından kaynaklanan bir enflasyon var. Yerli malı tercih etmemiz lazım. Yerli üretimin miktarını da artırmamız lazım ki birim başına düşen maliyetleri azaltıp enflasyonu aşağı çekebilelim" dedi. Afyonkarahisar
'da gerçekleştirilen ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılışını yapan Özdebir, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin erkene alınmasının ülkenin menfaatleri açısından hayırlı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin daha yalın bir yönetimi öngördüğünü ifade eden Özdebir, "Bürokrasiden kaynaklanan zaman kayıplarını minimuma indireceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. Enflasyon ve kur kıskacının herkesi sıkıştırdığını ifade eden Özdebir, cari açığın da önlenmesi için çeşitli tedbirlerin alındığını belirtti.