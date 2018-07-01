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ye son dakika müjde haberi geldi! – 355 lira varan zam miktarı yolda

Son dakika haberi… lerin bu yaz yüzleri gülmeye devam ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları neticesinde 2000 lira ikramiye alan emeklilere şimdi de Temmuz mı kapıda. 2000 yılı sonrası emekli olan kişilerin gözleri intibakta. Yeni düzenlemelerle birlikte yapılacak zam miktarını merak içinde beklemeye başlayan emekliler için ilk 5 aylık enflasyon tutarının yüzde 6.39 olarak belirlenmişti. Ancak Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte bu tutar yüzde 7.22’leri buldu. 2000 öncesi ve sonrası diye ayrılan emeklilerde 2000 sonrası emekli olan kişiler için ise 355 liraya kadar varan zam miktarı kapıda. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.7.2018 08:26 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 08:29
Emekliye son dakika zam müjde haberi geldi! – 355 lira varan zam miktarı yolda

Son dakika haberi… Milyonlarca nin gözü kulağı yeni düzenlemelerle yapılacak miktarında. İlk 6 aylık enflasyon tutarları SSK ve Bağ- Kur emeklileri için oldukça yüksek önem taşıyor. Bayram ikramiyeleri ile yüzleri gülen emekliler Temmuz'da yapılacak zam ile birlikte adeta bir bayram yaşayacaklar. Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili daha önce çokça açıklamalar yapılırken uzmanların tahminlerine göre Temmuz ayında tüm emeklilere müjde verildi. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin yüzde 6.39 olarak belirlenmesine rağmen, Haziran ayında bu oran 7.27 olması bekleniyor. Emekliler şimdi de yeni intibak yasasını bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların gözü yeni intibak yasasında. Emekli zammı, ikramiyesi ve intibak yasası ile ilgili tüm detaylar burada!

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Emekliye son dakika zam müjde haberi geldi! – 355 lira varan zam miktarı yolda
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