Emekliye son dakika zam müjde haberi geldi! – 355 lira varan zam miktarı yolda

Son dakika haberi… Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni düzenlemelerle yapılacak zam miktarında. İlk 6 aylık enflasyon tutarları SSK ve Bağ- Kur emeklileri için oldukça yüksek önem taşıyor. Bayram ikramiyeleri ile yüzleri gülen emekliler Temmuz'da yapılacak zam ile birlikte adeta bir bayram yaşayacaklar. Emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili daha önce çokça açıklamalar yapılırken uzmanların tahminlerine göre Temmuz ayında tüm emeklilere müjde verildi. İlk 5 aylık enflasyon verilerinin yüzde 6.39 olarak belirlenmesine rağmen, Haziran ayında bu oran 7.27 olması bekleniyor. Emekliler şimdi de yeni intibak yasasını bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanların gözü yeni intibak yasasında. Emekli zammı, ikramiyesi ve intibak yasası ile ilgili tüm detaylar burada!