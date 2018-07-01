Gıda güvenliğine yerli yazılım

Gıda
güvenliğini öncelikli programı haline getiren Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı'na zirai ilaçlar hakkında bir destek de yerli firmalardan geldi. Konu hakkında bir yazılım geliştiren Türk yazılım firması Visratek
, bitki koruma ürünlerinin üretimden çiftçiye gidene kadar bakanlık denetiminde olmasını sağlayacak. Böylece vatandaşın tükettiği gıda ünündeki ilaç kalıntısı yani pestisit minimum düzeyde olacak. TÜM ADIMLAR TAKİP EDİLİYOR
Visratek firması sisteme üretici, bayi ve toptancı gibi tüm paydaşların entegrasyonu için "bitkosis" isimli bir yazılım ve otomasyon sistemi geliştirdi. ODTÜ Teknokent bünyesinde Türk mühendislerle geliştirilen bitkosis ile bitki koruma ürünleri üretimden çiftçiye gidene kadar bakanlık denetiminde olacak. Visratek Genel Müdürü Fatih Ömrüuzun, "Bakanlığımız artık bitki koruma ürünlerini üretiminden çiftçi tarafından kullanımına kadar geçen tüm süreçlerdeki durumunu gözlemleyebiliyor. Bunun için tüm ürünleri üretim aşamasında benzersiz kimlik bilgisi içeren karekodlarla etiketliyoruz. Bu sayede, üretim otomasyonundan bayi tarafından çiftçiye satışına kadar tüm adımları bu karekod üzerinden bakanlık takip edebiliyor. Sistem, karekod yardımıyla üretici, toptancı ve bayilerin stok yönetimlerini kolay hale getiriyor, ürünlerin illegal kullanımının önüne geçiyor" dedi.