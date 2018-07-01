İhracatçı sayısını 120 bine çıkaracağız

Yaklaşık 71 bin üyesi bulunan Türkiye İhracat
çılar Meclisi (TİM
) yeni başkanını seçmek için dün sandığa gitti. TİM Genel Kurulu'nda başkanlık için Tahsin Öztiryaki
, İsmail Gülle
ve Oğuz Satıcı
yarıştı. Delegelerin 149'unun oyunu alan İsmail Gülle ihracatçıların yeni patronu seçildi. Öztiryaki 140, Satıcı da 109 oy aldı. BİZ DÜKKÂNI KAPATTIK
İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulun açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım
, ihracatçılara "Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkânı devrediyorsunuz, biz dükkânı kapattık" diye espri yaptı. İhracat kadar ithalatın da arttığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu yıldan itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. Ekonomimizdeki iyileşme daha belirgin hale gelecek" dedi.
71 bin olan ihracatçı sayısını 120 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, "Akıl terine daha çok yatırım yapacak, yapısal reformlara devam edeceğiz. Zaman ekonomisini daha etkin kullanacak, gençlerin aldatılıp yüzünü dağa çevirmesini önleyeceğiz. İstikrar ve güven olmazsa olmazımız" dedi. Akıl terinin olduğu işlere daha çok teşvik vereceklerine dikkat çeken Yıldırım, "İhracatımızın kilo değerini 1.5 dolardan 4 dolar ve üzerine çıkarırsak, aradaki farkı çok daha kolay kapatabiliriz" mesajı verdi. HÜKÜMET 8 TEMMUZ'DA
Başbakan, vatandaşların seçimden sonra ülkeye istikrar ve güveni verdiğini belirterek, "Bundan sonra görev devlet ve özel sektöre düşüyor. Biz, bütünüz, birlikte Türkiye'yiz. Yapmamız gereken, sizin önünüzdeki taşları kaldırmak, yolunuzu açmaktır" dedi. Yıldırım, yeni hükümetin 8-9 Temmuz'da açıklanacağını da belirterek, "Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak. Meclis çalışmaya başlayacak" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsmail Gülle'ye tebrik telgrafı göndererek başarı dileğinde bulundu. GÜLLE'DEN İLK MESAJ
TİM'in yeni başkanı İsmail Gülle, seçimden sonra yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren verdiğiniz bu görevi sizin adınıza en güzel şekilde kullanacağım. Makam küçülecek, hizmetler büyüyecek. Kimse oyunun dışında kalmayacak" mesajını verdi. Gülle, TİM'de en medeni seçimini gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel Kurul'da 27 sektör konseyi başkanı da belirlendi. Gülle'nin rakipleri Tahsin Öztiryaki Demir ve Demirdışı Metaller'e, Oğuz Satıcı ise Maden sektörüne konsey başkanı olarak seçildi. 4 BAKAN KATILDI
TİM Genel Kurulu'nun açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı. Başbakan Yıldırım'a, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
tablo hediye etti. 2017'NİN ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL
Genel Kurul'da 2017 İhracat Şampiyonları da ödüllendirildi. Geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ödüllerini Başbakan Yıldırım'ın elinden alırken, Koç şirketleri 4 ödülle, geçtiğimiz yılın ihracatına damga vurdu. Şirket adına ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç aldı. 1-
Ford Otomotiv 2-
Toyota Otomotiv 3-
TOFAŞ 4-
Oyak Renault 5-
TÜPRAŞ 6-
Kibar Dış Ticaret 7-
Vestel Ticaret 8-
Arçelik 9-
Bosch 10-
Mercedes-Benz Türk BÜYÜKEKŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
TİM Başkanlığı'na veda eden Mehmet Büyükekşi konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Hükümetin ihracatçılara yönelik desteklerine teşekkür eden Büyükekşi, "Ancak, beklentilerimiz henüz bitmedi. Eğer biterse, yerimizde saydığımız anlamına gelir. Yeni hükümetten 10 talebimiz daha var" dedi. Büyükekşi, 10 talebi de şöyle sıraladı:
Ekonomi ve ihracatın ana gündem maddesi olsun, enflasyon ve faizler tek haneye insin.
Yapısal reformlar hayata geçirilsin, yerli ve yabancı yatırımlar cesaretlendirilsin, OHAL kalksın.
İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilsin, kıdem tazminatı sorunu çözülsün.
Tasarruf açığı ve cari açıkta kalıcı adımlar atılsın.
AB ile üyelik sürecinin hızlandırılsın, Gümrük Birliği anlaşması güncellensin.
Vergi reformu süreci hızlandırılsın. KDV konusunda sorunlar çözülsün.
Milli bir teknoloji hamlesi başlatılsın..
Eğitimde reformlar yapılsın.
Bürokrasi azaltılsın.
İstanbul'a uluslararası standartlara uygun bir fuar alanı yapılsın. HEDEF YÜZDE 100'E ÇIKARMAK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hedeflerinin aktif ihracatçı sayısını yüzde 100'e çıkarmak olduğunu bildirdi. Konfeksiyon tarzı yöntemlerle bir yerlere gidilemeyeceğinin altını çizen Zeybekci, "Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyar dolardır. 2018-2019'da bu yatırımların hayata geçmesi ile cari açığa vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarında" diye konuştu.