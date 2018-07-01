İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Enka İnşaat
ve Sanayi A.Ş. Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara
(88) son yolculuğuna uğurlandı. Tara için Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde öğle namazı vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım
'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
, Anadolu Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
olmak üzere birçok kişi katıldı. Tara'nın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.