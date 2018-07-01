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İş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve Sanayi A.Ş. Kurucusu ve Onursal Başkanı (88) son yolculuğuna uğurlandı. Tara için Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde öğle namazı vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan 'ın çelenk gönderdiği cenaze törenine, CHP Genel Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı , TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı , Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere birçok kişi katıldı. Tara'nın cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi.

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İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlandı
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