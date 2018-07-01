Ödüllü kule Türk bayrağı renklerinde

Tamamlandığında
dünyanın en büyüğü olacak ve ilk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) açılışına 120 gün kala gece görüntülendi. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın TC-ANK kuyruk tescilli uçakla ilk inişi yaptığı 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki bir numaralı pistte gece aydınlatması yapılırken, lale figürlü hava trafik kontrol kulesi de Türk bayrağı renklerinde ışıklandırıldı. KULENİN YÜZDE 97'Sİ BİTTİ
90 metre yüksekliğinde 17 katlı lale figürlü kulenin ise yüzde 97'si tamamlandı. 6 bin 85 metre karelik alanında inşaa edilen ve uluslararası ödül alan kulede, organik- eğrisel formların yapılabilmesi için cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanıldı.