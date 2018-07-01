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Sigaraya vergi

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
Sigaraya vergi zammı
Sigaranın vergilendirilmesinde sistem değişikliğine gidildi. Tütün ürünlerinde uygulanan 3 vergiden birinde oran düştü, ikisinde arttı. Maktu vergi ve asgari maktu vergilerinde artış yaşanırken, nispi vergi yüzde 65.23'ten 63'e düştü. Düzenleme 9-13 fiyat aralığındaki sigaraları etkilemeyecek. Paketi 7.5 liraya satılan sigaralara 1 TL civarında yapılması bekleniyor.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi yapısında yapılan değişikliğin ileriye yönelik fiyat artışı ve baskılarını azaltma amaçlı olduğunu belirterek, "Aynı zamanda bu değişiklik vergi kaynaklı fiyat artış çarpanının aşağıya gelmesini de sağlayacaktır" dedi. Bakan Ağbal, diğer ülke uygulamaları da incelendiğinde, tütün ürünleri üzerinden alınan nispi vergi ve maktu vergilerin yapısı noktasında atılan adımın, uluslararası alanda öne çıkan vergileme yapısı ile uyumlu hale gelen bir patikaya başlangıç oluşturduğunu aktardı. Düzenlemenin maliyetine ilişkin de bilgi veren Ağbal, "Tahminlerimize göre 150 milyon lira" dedi.
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Sigaraya vergi zammı
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