Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı! Türk Sinemasında bir devir kapandı

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Türkan Şoray'ın oyunculuğu bırakma nedeninin iyi senaryolar gelmemesi olduğunu belirtti.

1960'ta Türker İnanoğlu'nun teşvikiyle Köyde Bir Kız Sevdim ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan; yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye'deki film festivallerinden 6 kez En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Son olarak 'Uzaklarda Arama' isimli film ile Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye'deki film festivallerinden'En İyi Kadın Oyuncu dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali'nde de aynı ödüle layık görülmüştü.