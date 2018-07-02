Emekliye son dakika Temmuz zammı müjdesi! İşte emekli maaşına zam yapılacak tarih

12.3 milyon emeklinin ortalama 1 yıl boyunca beklediği son dakika haberi geldi çattı. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında yapılacak zam miktarını öğrenmesine sadece bir gün kaldı. Emekliler yarından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında önemli etkiye sahip olan enflasyon oranlarını öğrenecekler.

ZAM MİKTARI BELLİ OLACAK

Bu oranlar neticesinde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Uzmanların tahminin tutması doğrultusunda emekliler yüzde 7.27 oranında bir zam alacaklar. Diğer tarafta memur emeklileri ise 3.27'lik bir fark alacaklar.