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ye son dakika mı müjdesi! İşte emekli maaşına zam yapılacak tarih

maaşına ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de 12.3 milyon emeklinin beklediği an geldi. Milyonlarca emekli ayında gelecek zam miktarını beklemeye koyulmuştu. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı. Uzmanların tahmini doğrultusunda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı yüzde 7.27 olarak belirlendi. Diğer taraftan memur emeklileri ise yüzde 3.27’lik bir oranda fark alacaklar. Emeklinin zam oranının detaylarının netleşmesi ile birlikte vatandaşların en çok arattığı konuların başında ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusu gelmeye başladı. İşte tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 07:20
Emekliye son dakika Temmuz zammı müjdesi! İşte emekli maaşına zam yapılacak tarih

12.3 milyon nin ortalama 1 yıl boyunca beklediği son dakika haberi geldi çattı. Milyonlarca emeklinin ayında yapılacak miktarını öğrenmesine sadece bir gün kaldı. Emekliler yarından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında önemli etkiye sahip olan enflasyon oranlarını öğrenecekler.

ZAM MİKTARI BELLİ OLACAK

Bu oranlar neticesinde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Uzmanların tahminin tutması doğrultusunda emekliler yüzde 7.27 oranında bir zam alacaklar. Diğer tarafta memur emeklileri ise 3.27'lik bir fark alacaklar.

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Emekliye son dakika Temmuz zammı müjdesi! İşte emekli maaşına zam yapılacak tarih
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