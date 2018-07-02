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ın fiyatı yüzde 3.3 geriledi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Gram altının fiyatı yüzde 3.3 geriledi
Altının gram fiyatı seçim sonuçlarının adından gerileyen dolar kurunun etkisiyle geçen hafta yüzde 3.3 değer yitirdi. Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan , dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk yarısında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4.93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204.9 lirayı gördü. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda siyasi belirsizliğin ortadan kalkmasının pozitif etkisiyle Türk Lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Seçim öncesindeki haftayı 191 liranın üzerinde tamamlayan altının gram fiyatı, seçim sonrası 6 haftanın en düşük seviyesi olan 183.30 liraya geriledi.
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Gram altının fiyatı yüzde 3.3 geriledi
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