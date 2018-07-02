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'da rüzgar santrali için acele kamulaştırma kararı

'de inşa edilecek rüzgar santrali için Değirmenköy ve Çanta mahallelerindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:51
İstanbul'da rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı

'un ilçesindeki bazı taşınmazların rüzgar santralinin inşası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. 'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Çanta Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Silivri ilçesine bağlı Değirmenköy ve Çanta mahallelerindeki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Söz konusu karar Maliye Bakanlığının 22 Mayıs 2018 tarihli yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre verildi.

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İstanbul'da rüzgar enerji santrali için acele kamulaştırma kararı
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