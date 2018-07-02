İsviçreli dev Milas-Bodrum Havalimanı'na 15 milyon dolar yatırdı

Toplam 6 bin 600 metre kare büyüklüğe sahip tesis, aynı anda 20 özel jete hizmet verebiliyor. Yaz aylarında ayda ortalama 2 bin uçağın iniş gerçekleştirdiği Milas – Bodrum Havalimanı'nda özel uçakların bakımları da yapılmış olacak.

'BODRUM CENNET'

Şirketin kurucusu Kadri Muhiddin, Türkçe "Bodrum cennet" diyerek şunları söyledi:

"Buraya iş adamları özel jetleriyle geliyor. Tatillerini yapıyor. Uçaklar tatil boyunca Milas-Bodrum Havalimanı'nda kalıyor. Kurduğumuz tesiste iş adamları beklerken tüm bakım işlemleri ger��ekleştiriliyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor." Hangarın boş olduğu dönemde de havayolu uçaklarına hizmet verdiğini belirten Muhiddin, "Amacımız 12 ay verimli çalışmak. Türkiye çok stratejik bir yerde. Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Çin pazarına kadar ulaşan geniş bir coğrafyada amacımız özel uçakları, yolcu uçaklarını buraya getirmek" dedi.

İKİNCİ HANGARI AÇACAK

AMAC Aerospace Grup CEO'su Kadri Muhiddin; "Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi, özel havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere neden oldu. Birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu rakam Almanya'nın özel mülkiyetteki uçak sayısına eşit. Türkiye ve Muğla'nın uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz" dedi.

3. HAVALİMANI SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK

3. Havalimanı'nın devreye girmesiyle pazarın daha da hareketleneceğini belirten Muhiddin, "Türkiye sektörümüz için umut ve istikrar vadettiği için bu yatırımı yaptık. İlerleyen yıllarda sektörün çok daha fazla gelişeceğini ön görüyoruz. Bu nedenle de hangar yatırımlarımızın sayısını da artırmayı ve ilerleyen yıllarda kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle 3. havalimanının da devreye girmesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Londra, New York, Moskova ve Paris gibi birçok büyük şehirde birden fazla havalimanı var. Türkiye havacılıkta gelişmeye devam ederken biz de yatırımlarımızla buna destek olacağız" diye konuştu.

4,7 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET

AMAC Aerospace, 2009'da kuruldu. Sekiz yıl önce 300 çalışana ve 500 milyon dolarlık değere sahip şirkette bugün 1500 kişi görev yapıyor. İsviçre ve Türkiye'de İstanbul Atatürk ile Milas-Bodrum'da hizmet veren şirketin değeri ise 1,7 milyar dolar. Şirket 2012'de Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Halen toplam 60 olan çalışan sayısının önümüzdeki yıl 120'ye çıkartılması hedefleniyor.

TEMİZLİKÇİLER EĞİTİMLERİNİ İSVİÇRE'DE ALIYOR

Teknisyen ve mühendis konusunda önceliklerin Türk vatandaşları olduğunu belirten Yönetim Kurulu Danışmanı Safi Ergin, "Eğitime büyük yatırım yapıyoruz. Şu an 3 kadın temizlik çalışanımız İsviçre'de. Basel'deki tesislerde temizlik eğitimi alıyorlar. Bu yatırımlar, Türkiye'de havacılığın gelişmesine katkıda bulunacak" diye konuştu.



