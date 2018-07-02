Kanal İstanbul için sigorta tarifesi hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2011'de açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul
'dan geçecek deniz araçlarının sigorta
tarife sistemi belli oldu. Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker şu bilgileri verdi: "Sigorta anlamında Kanal İstanbul
Projesi için bir hazırlık yaptık. Her geçen geminin sadece geçişi esnasında verebileceği zararlara karşı garanti oluşturan bir teminat sunacağız. Bu yönde çok ciddi çalışmalarımız var. Denizcilik otoritesiyle de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile de en üst düzeyde bunu paylaştık. Kendileri buna çok olumlu bakıyor. Taşıdığı yük, yükün tehlikeli olup olmaması, geminin büyüklüğüne göre çok basit çalışabilecek tarife sistemi yarattık. Geçen gemi başına birkaç yüz dolardan başlayan primlerle, 50 milyon doların üzerinde teminat sağlayacağız. Geçen geminin sigortası, teminatı olsun olmasın çalışabilecek bir sistem oluşturduk. Kanal ortaya çıkmaya başladıktan, inşaat ilerledikten sonra da son haline getireceğiz." İstanbul Boğazı
'ndan yılda 30 bini aşkın geminin geçtiğini anımsatan Teker, "Birkaç yüz dolardan başlayıp, 500-600 dolarları geçmeyecek prim seviyesinden kısa bir aralıkta teminat sağlamayı planlıyoruz" dedi.