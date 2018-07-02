Kuveyt Türk’ten sukuk atağı

Kira sertifikaları (sukuk) piyasası, Hazine Müsteşarlığı ve katılım bankalarının öncülüğünde derinlik kazanmaya devam ediyor. 2018'in ilk 5 ayında 2017'ye göre yüzde 113 artışla yurtiçinde 2.1 milyar TL sukuk ihracı gerçekleştirdiklerini aktaran Kuveyt Türk
Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ruşen Ahmet Albayrak, "Türkiye'de 2010'dan bu yana yurtiçinde ve yurtdışında yaklaşık 75 milyar TL ihraç gerçekleştirildi. 22 milyar TL ise şu an dolaşımda bulunmakta" dedi. KÖRFEZ'DEN YOĞUN TALEP
2017'de 2.3 milyar TL tutarında 15 sukuk ihracı gerçekleştirdiklerini söyleyen Albayrak, "Yurtiçinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artış yakaladık. Bu rakam, katılım bankacılığı sektörünün yıllık bazda TL cinsinden en yüksek sukuk ihracıydı" dedi. Sukuk yatırım enstrümanının, katılım bankaları için en önemli fon toplama araçlarından biri olduğuna değinen Albayrak, "Finansal kuruluşlar ve şirketler İslami fonların ağırlıklı olarak yönetildiği Körfez Bölgeleri'nden uluslararası sukuk ihraçları yoluyla yatırımcıların ülkemize yönelmesini sağlayarak kendilerine fon kaynağı yaratabilirler. Uluslararası ihraçlarımızda yatırımcıların yaklaşık yüzde 65'i Körfez Bölgesi, yüzde 25'i Avrupa, yüzde 10'nu ise Asya'dan oluşmakta" açıklamasını yaptı.