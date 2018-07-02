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’de turizmciler sezona umutlu bakıyor

'in Silifke Turizm Derneği Başkanı , , seçimler ve sınavların da etkisiyle Mayıs ile Haziran ayında yeterli payı alamadıklarını ancak bundan sonra umutlu olduklarını ifade etti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 09:56
Mersin’de turizmciler sezona umutlu bakıyor

Silifke Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Derneği Yönetim kurulu adına açıklama yapan Başkan , "Artık turizm sezonu bugünden itibaren başlıyor. 'in Silifke ilçesinde geç kalmış bir sezon yaşıyoruz. Bugünden itibaren turizmde bir patlama bekliyoruz.

"TAVSİYESİMİZ ERKENDEN REZERVASYON YAPTIRMALARIDIR"

ve genel seçimlerden dolayı Mayıs ve Haziran ayında yeterli payı alamadık. Ama bundan sonra sınavların bitmesi ile birlikte artık bölgemizde turizm hareketliliği başlayacak. Tatilcilerimize tavsiyemiz erkenden rezervasyon yaptırmalarıdır. Çünkü yer bulmada zorlanabilirler. Bölgemizde deniz, kum güneş ve kültür turlarının dışında yat turları ile sabah sekizden akşam altıya kadar 'in en güzel koyları ve adalarını gezme imkanı sunuyoruz. Dalış turları, olta balık turları, bölgemizde faaliyet vermektedir. Aynı zamanda yaylalarımızda gerçek Yörük Türkmen kültürünün en güzel örneklerini görebilirsiniz. Silifke lezzetlerini tadabilirsiniz. Rafting ve safari yapabilirsiniz. Ve bakir koylarımızın serin sularında yüzebilirsiniz. Sizleri Doğu Akdeniz'in en güzel yeri olan Silifke'ye bekliyoruz" dedi.

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Mersin’de turizmciler sezona umutlu bakıyor
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