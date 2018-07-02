MTV 2. taksit ödemeleri başladı! MTV borç sorgulama ve ödeme...

Temmuz 2018'e girmemizle beraber, MTV yani motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit ödemeleri de resmen başladı. 31 Ocak'ta sona eren ilk taksit ödemelerinin ardından, ikinci taksit ödemeler de 31 Temmuz' kadar sürecek. Vergi ödemesini son güne kalmadan tamamlamak isteyen vatandaşlar motorlu taşıtlar vergisini nasıl ödenir, GİB ile MTV ödeme ve hesaplama işlemleri nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. Peki motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit GİB ile nasıl ödenir? İşte MTV vergisi hakkındaki tüm detaylar...