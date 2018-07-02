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MTV ödemeleri başladı! MTV ve ödeme...

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri başladı. Vergisini ödeyecek vatandaşlar; motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir? Motorlu taşıtlar vergisi MTV nasıl hesaplanır? sorularının yanıtlarını arıyor. MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir? İşte GİB ile MTV ödeme sayfası ve tüm hesaplama işlemlerini sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 2.7.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 17:44
MTV 2. taksit ödemeleri başladı! MTV borç sorgulama ve ödeme...

Temmuz 2018'e girmemizle beraber, MTV yani motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri de resmen başladı. 31 Ocak'ta sona eren ilk taksit ödemelerinin ardından, ikinci taksit ödemeler de 31 Temmuz' kadar sürecek. Vergi ödemesini son güne kalmadan tamamlamak isteyen vatandaşlar motorlu taşıtlar vergisini nasıl ödenir, GİB ile MTV ödeme ve hesaplama işlemleri nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. Peki motorlu taşıtlar vergisi 2. taksit GİB ile nasıl ödenir? İşte MTV vergisi hakkındaki tüm detaylar...

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MTV 2. taksit ödemeleri başladı! MTV borç sorgulama ve ödeme...
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