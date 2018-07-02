Savunmanın ihracatı büyüdü

Savunma ve havacılık sanayisinin ihracatında ise söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 14'lük artış kaydedildi. Böylece, geçen yılın ilk yarısında 795 milyon 705 bin dolar olan sektörün ihracat rakamı 906 milyon 407 bin dolara yükseldi. Sektörün son 12 aydaki ihracatı ise 1 milyar 849 milyon 214 bin dolara karşılık geldi.

ABD İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Sektörün ihracatında ABD ilk sıradaki yerini korudu. Savunma ve havacılıkta yapılan ihracatın 3'te birinden fazlası bu ülkeye yapıldı. ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın ilk yarısında 317 milyon 603 bin dolar seviyesinde iken bu yılın aynı döneminde 342 milyon 942 bin dolara çıktı. ABD'ye yapılan ihracat bu dönemde yaklaşık yüzde 8 arttı. Almanya, savunma ve havacılık ihracatında ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın ilk yarısında Almanya'ya yapılan 106 milyon 557 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 116 milyon 903 bin dolara yükseldi. İhracat miktarındaki artış yaklaşık yüzde 10 olarak gerçekleşti.

UMMAN'A YAPILAN İHRACAT 50 KATINA ÇIKTI

Envanterini FNSS'nin Pars III 8×8 ve Pars III 6×6 araçlarıyla güçlendiren Umman'a yapılan ihracat 6 aylık dönemde 1 milyon 617 bin dolardan 81 milyon 535 bin dolara yükseldi. Umman'a savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı 50 katına çıktı.Hollanda'ya yapılan ihracatta da ciddi artış kaydedildi. Geçen yılın ilk yarısında 6 milyon 514 bin dolar düzeyindeki ihracat, bu yılın aynı döneminde 6 katına ulaşarak 39 milyon 649 bin doları gördü. Fransa'ya ihracat 28 milyon 826 bin dolardan 35 milyon 968 bin dolara çıktı. Bu ülkeye yılın ilk 6 ayında yapılan savunma ve havacılık ihracatı yaklaşık yüzde 25 arttı.

Sivil havacılık alanında ürün ve hizmet satışı gerçekleştirilen Hindistan'a yapılan ihracat yaklaşık yüzde 22 azaldı. Hindistan'a geçen yılın ocak-haziran döneminde 44 milyon 729 bin dolarlık ihracat yapılırken bu yılın aynı döneminde 34 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İngiltere'ye ihracat yüzde 11'lik artışla 25 milyon 692 dolardan 28 milyon 465 bin dolara yükseldi. Ülke savunmasını Türk savunma sanayisi ürünleriyle güçlendiren Azerbaycan'a ihracat yaklaşık 4 katına çıktı. Geçen yılın ilk yarısındaki 5 milyon 697 bin dolarlık ihracat 20 milyon 676 bin dolara ulaştı. Envanterine Nurol Makina'nın Ejder Yalçın ve Ejder TOMA araçlarını katan Senegal'e ihracat söz konusu dönemde yaklaşık 24 katına çıktı. Böylece 513 bin dolar seviyesindeki ihracat 12 milyon 300 bin doları buldu.

Bu dönemde İsviçre'ye ihracat 3 katına çıkarak 10 milyon 37 bin dolara, Katar'a ihracat 3 katına çıkarak 9 milyon 367 bin dolara, Filipinler'e ihracat 2 katına çıkarak 8 milyon 566 bin dolara, Çin'e ihracat 37 katına çıkarak 8 milyon 384 bin dolara, Ukrayna'ya ihracat 3 katına çıkarak 7 milyon 851 bin dolara ulaştı.