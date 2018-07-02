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Son Dakika: Yerli çıktı, fiyatlar düştü

Son dakika haberi... ’nın Hisarcık ilçesinde lerden önce 5-6 TL’ye kadar yükselen , yerli ürünün tezgahlarda yerini almasıyla 2,5 TL’ye kadar düştüğü bildirildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 13:06
Son Dakika: Yerli patates çıktı, fiyatlar düştü

lerden 10-15 gün önce bazı insanların fırsatçılığı ve stokçuluk yüzünden nın yükseldiğine dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, "Bölgemizdeki küçük aile işletmelerinin hasadına başlaması ve hükümetin Suriye'den patates ithal etmesiyle fiyatlar 2,5 TL'ye kadar düştü. Tam anlamıyla hasadın başlaması durumunda patates fiyatları daha da aşağılara düşecektir Devletimiz ve küçük aile işletmeleri sayesinde stokçuların ve fırsatçıların hevesleri kursaklarında kalmıştır. Bu nedenle küçük aile işletmelerine önem verilmeli, kayıt altına alınmalı ve desteklenmeli" dedi.

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Son Dakika: Yerli patates çıktı, fiyatlar düştü
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