TÜBİTAK’tan 50 milyonluk hibe

Türkıye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK
), yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik 'Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı'nı başlattı. 28 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek çağrı iki fazdan oluşuyor. İlk fazda destek miktarı 100 bin lira olacak ve başarılı olan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna ikinci fazda 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanarak, 4 yıl süreyle desteklenecek. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, teknoloji aktarımını hızlandırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Projelerde yapay zekâ, üç boyutlu yazıcılar, insansız hava araçları, akıllı ulaşım ve şebeke sistemleri, yenilenebilir enerji, yeni nesil ilaç ve biyomedikal teknolojileri gibi konular öncelikli olacak" açıklamasını yaptı.