Turizmde hedef 1.5 milyon yatak

BUGÜN NELER OLDU

2018'E hızlı başlayan turizm sektörü yılın ilk 5 ayında 11 milyon 500 bin turist ağırladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Türk turizminde bir ilki yaşadığımızı görüyoruz. İlk 5 ayda ilk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etti. Zirveyi yakaladığımız bir dönemdeyiz" dedi. Erdem, bu yıl 35 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "30 milyar dolar gelir bekliyoruz. Yatak kapasitemiz bir milyon 200 bine yaklaşıyor. İleride bu sayı 1.5 milyona çıkabilir. Bunun için ülkemizi daha iyi tanıtmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.