3 Temmuz Salı güncel Altın fiyatları! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle düğün yapmak isteyen vatandaşların merak içinde araştırmaya başladılar. Altın fiyatlarında olağan hareketlilik devam ediyor. Çeyrek altın ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını buradan bulabilirler…

GRAM ALTIN FİYATI

185,06 TL

185,23 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.239,97

1.240,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

296,09 TL

302,85 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.227,00 TL

1.239,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

590,33 TL

605,70 TL