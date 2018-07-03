HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 3 Temmuz Salı güncel Altın fiyatları! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?

3 Temmuz Salı güncel Altın fiyaarı! Çeyrek, gram ve ne kadar oldu?

Altın fiyaarı ne kadar oldu? Yaz mevsiminin gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Yatırımcısıdan meraklısına, düğün yapmak isteyeninden birikimcisine her kesimin merak içinde araştırdığı altın fiyatlarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizinle paylaşma devam ediyoruz. 3 Temmuz altın fiyatları! ne kadar oldu? Gram altının fiyatı ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 3.7.2018 08:05
3 Temmuz Salı güncel Altın fiyatları! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle düğün yapmak isteyen vatandaşların merak içinde araştırmaya başladılar. Altın fiyaarında olağan hareketlilik devam ediyor. ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar cumhuriyet, gram, çeyrek ve fiyatlarını buradan bulabilirler…

GRAM ALTIN FİYATI

185,06 TL

185,23 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.239,97

1.240,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

296,09 TL

302,85 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.227,00 TL

1.239,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

590,33 TL

605,70 TL

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Microsoft & AVCILAR BELEDİYESİ Başarı Hikayesi
ARKADAŞINA GÖNDER
3 Temmuz Salı güncel Altın fiyatları! Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN